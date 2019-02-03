Пильність гвардійця допомогла затримати серійних крадіїв

1 лютого, гвардієць військової частини 3029 Національної гвардії України повертаючись додому відреагував на заклики про допомогу та затримав двох невідомих осіб, які за словами працівників магазину косметики у ТЦ «Афіна», скоїли крадіжку на чималу суму грошей.
Як пізніше з’ясувалось, невідомі громадяни, чоловік та жінка, за попередньою змовою, періодично вчиняли крадіжки товару у мережі цього магазину косметики та завдавали чималих збитків. Жінка мала спеціально облаштовану жіночу сумочку, в якій безперешкодно виносила з магазину неоплачений товар, в той час як чоловік відволікав працівників торгівельного закладу.
Працівники магазину косметики, вдячні небайдужому гвардійцю, який затримав крадіїв та перервав їхні незаконні діяння.
«Пильність понад усе, навіть коли ти втомлений повертаєшся зі служби треба бути готовим надати допомогу та припинити незаконні дії. Нічого особливого, просто служба.» – зазначив військовослужбовець 9 полку оперативного призначення НГУ.
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