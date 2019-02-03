Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 лютого 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,7 тис. осіб, з них 17,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 лютого 2019 року – 1 616 одиниць (у м. Запоріжжі – 883 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку січня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 154 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштований 51 безробітний, який перебував на обліку.
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