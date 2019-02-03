У Гуляйпільському районі внаслідок пожежі загинув чоловік

2 лютого о 08:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Лугова в с. Залізничне.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті будинку горять домашні речі на площі 1,5 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 36-річний власник оселі.
О 08:45 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 08:50 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу у приватній сауні
2 лютого о 17:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вахтова в Комунарському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить сауна на загальній площі 60 кв.м.
О 18:14 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 19:52 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Через сильну задимленість у споруді бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Пологи: вогнеборці ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку
2 лютого о 12:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Соборна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі у кімнаті двоповерхового житлового будинку на загальній площі 12 кв.м.
О 12:40 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 13:20 – повністю ліквідували.
Через сильну задимленість у споруді бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі в будинку перебувала сім’я. Господар помітив займання вивів на свіже повітря жінку та дитину і викликав рятувальників.
Ймовірна причина пожежі коротке замикання пристрою для зарядки акумулятора телефонна. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.