У м. Запоріжжя внаслідок ДТП загинуло 2 людини, ще 2 травмовано

1 лютого о 07:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі «Харків-Сімферополь» поблизу вулиці Корищенка в Шевченківському районі міста.
Як з’ясувалося, сталося зіткнення двох автомобілів «Запорожець» та «ВАЗ 2101». Внаслідок події загинули водій та пасажир «Запорожця». Особисті дані встановлюються. Ще двох травмованих 28-річного водія та 29-річну пасажирку «ВАЗ» госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до міської лікарні №5.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вилучили тіла загиблих з понівеченого авто та передали працівникам поліції.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області