У 2019 році половина запорізьких трамваїв будуть новими або капітально відремонтованими. За три роки планується оновити всі трамвайні вагони. Про це повідомив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Володимир Буряк.
У Запоріжжі триває реалізація програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай». Сьогодні на лінію вийшли ще три нових трамваї. Один з них зібраний в Запоріжжі, ще два – європейські.
Програма оновлення трамвайного парку буде продовжена. У 2019 році 50% трамваїв, що перевозять пасажирів у Запоріжжі, будуть новими або капітально відремонтованими. Реалізація програми «Запорізький трамвай» буде продовжена. За три роки планується оновити всі трамвайні вагони.
Нагадаємо, програма «Запорізький трамвай» включає складання нових трамваїв на базі «Запоріжелектротрансу», капітальний ремонт трамвайних вагонів і закупівлю капітально відремонтованих вагонів, які раніше експлуатувалися в країнах ЄС. Зокрема в Запоріжжі придбали 12 європейських трамваїв, тепер всі вони вже працюють на лінії.
У бюджеті 2019 року передбачено кошти і на закупівлю тролейбусів. Відзначимо, в 2016 році Запоріжжя придбало 5 тролейбусів. Тепер оновлення тролейбусного парку планується продовжити.
Міський голова Володимир Буряк прокоментував роботу з оновлення електротранспорту на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук»:
«Сьогодні вийдуть на лінію ще три сучасних трамваї – один запорізького виробництва і два європейських.
У цьому році 50% трамваїв будуть оновленими або капітально відремонтованими. А в найближчі три роки оновимо всі вагони.
Крім цього, в бюджеті 2019 року передбачено кошти на закупівлю тролейбусів. У планах також – придбання електробусів за рахунок залучення міжнародних інвестицій».
У Запоріжжі продовжать оновлювати трамваї і тролейбуси
У 2019 році половина запорізьких трамваїв будуть новими або капітально відремонтованими. За три роки планується оновити всі трамвайні вагони. Про це повідомив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Володимир Буряк.