Запоріжжя отримає дотацію на фінансування освіти і медицини

Запоріжжя отримає 89,2 мільйона гривень додаткової державної дотації на фінансування освіти та охорони здоров’я. Таке рішення було прийняте на сесії Запорізької обласної ради, яка відбулася в четвер, 31 січня. Про це повідомив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Володимир Буряк.
Відповідно до законодавства на фінансування освіти та охорони здоров’я виділяються субвенції з державного бюджету. Ці кошти призначені для виплати заробітних плат медикам і вчителям. Іншу частину витрат на утримання шкіл, лікарень несуть місцеві бюджети. Однак проблема полягає в тому, що запланованих державних субвенцій недостатньо навіть для виплати зарплат.
В результаті органи місцевого самоврядування змушені покривати різницю за рахунок власних доходів місцевих бюджетів, спрямовуючи гроші на виплату зарплат. Це ті гроші, які могли б бути використані для ремонтів житлового фонду, доріг, шкіл, лікарень, але їх доводиться витрачати на виплату зарплат. Це необхідно для забезпечення стабільної роботи відповідних галузей.
Навантаження на місцеві бюджети частково дозволяє знизити виділення додаткових державних дотацій на фінансування сфер освіти та охорони здоров’я. Зокрема в 2019 році Запорізька область отримала на ці цілі 603 мільйони гривень. Остаточне рішення про розподіл цих грошей між містами, об’єднаними територіальними громадами області приймається на сесії обласної ради.
Відзначимо, спочатку депутатам обласної ради було запропоновано направити більшість коштів об’єднаним територіальним громадам, виділивши досить невеликі суми містам. В результаті Запоріжжя, в якому мешкає не менше 740 тисяч людей, мало отримати всього 24 мільйони гривень. При цьому не враховувалися ніякі об’єктивні чинники кількості шкіл, учнів у містах. Депутатів не влаштувала внесена пропозиція. До облради звернулися і депутати міської ради з пропозицією переглянути принципи розподілу. Це питання також активно обговорювалося на засіданні Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України.
В результаті активної роботи депутати обласної ради змогли виробити збалансований варіант розподілу дотацій, з урахуванням позиції міст та об’єднаних територіальних громад.
Ухвалення цього рішення прокоментував на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.
Запоріжжя отримає дотацію на фінансування освіти і медицини
Запоріжжя отримає 89,2 мільйона гривень додаткової державної дотації на фінансування освіти та охорони здоров’я. Таке рішення було прийняте на сесії Запорізької обласної ради, яка відбулася в четвер, 31 січня. Про це повідомив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Володимир Буряк.