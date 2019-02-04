Щеплення для кошеняти

Кошеня в домі -це не тільки величезна радість, а ще й велика відповідальність за здоров’я і життя вихованця.
Щоб захистити його від вірусів і хвороб, необхідний контроль ветеринарного фахівця і своєчасні профілактичні щеплення, радить власниця мережі спеціалізованих клінік «Вет-експерт» Тетяна Кидалова.
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⠀ Щепленню має передувати обробка вихованця антигельмінтними (глистогінним) препаратами. Ця процедура необхідна для того, щоб виключити присутність глистів в організмі тварини. Наявність паразитів може призвести до небажаних наслідків вакцинації, зробити її неефективною і навіть шкідливою.
Перші щеплення кошенятам починають робити з двомісячного віку. Препарати випускають у вигляді комплексних вакцин, що містять по 3-4 компонента, це дозволяє кілька ін’єкцій замінити однією. Ревакцинація проводиться через три тижні.
Як правило, заводчики проводять ці процедури до того, як передати кошеня новим власникам. Якщо ж з якоїсь причини щеплення не було зроблено, то потрібно зробити їх якомога швидше.
Завдяки сучасним медичним препаратам, кішки легко і без ускладнень переносять щеплення. Якщо кошеня після процедури сонливе і дещо ослаблене, нічого страшного в цьому немає: це звичайна реакція на щеплення, вже на наступний день стан тварини увійде в норму.
Іноді складається ситуація, коли щеплення потрібно перенести на більш пізній термін. Це відбувається в наступних випадках:
🔹було проведено лікування антибіотиками – тоді вакцинацію необхідно зробити через 2 тижні після завершення лікування;
🔹кошеня перенесло операцію – тоді щеплення робиться через 21 день;
🔹 у вихованця був контакт з хворою твариною – перед тим як ставити щеплення, слід переконатися, що кошеня не заразилося.
Після щеплення протягом трьох тижнів не можна проводити операції (кастрація / стерилізація). Тому необхідно заздалегідь розпланувати всі заходи, пов’язані з вихованцем.
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➖Важно розуміти, що без вакцинації здоров’я і життя тварини піддаються серйозній загрозі. Навіть якщо вихованець домашній і не буває на вулиці, існує ймовірність потрапляння небезпечних вірусів та інфекцій в будинок із взуттям власників.