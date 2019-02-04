У січні запорізькі роботодавці сплатили до соцфондів 605,5 мільйона гривень ЄСВ

За перший місяць 2019 року запорізькі платники податків спрямували до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування 605,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску (за оперативними даними та без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, надходження ЄСВ збільшились у порівнянні з січнем минулого року майже на 114 мільйонів.
Зокрема, роботодавці м. Запоріжжя сплатили 323 мільйони, м. Енергодар – 75,8 мільйона, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 55,7 мільйона, м. Бердянськ та Бердянського району – понад 35 мільйонів, Вільнянського району – 12 мільйонів, Василівського району – 11,8 мільйона. Від суб’єктів господарювання Токмацького району надійшло 10,5 мільйона, Запорізького – 10,4 мільйона, Пологівського – 9,5 мільйона та Оріхівського районів – більш ніж 8,8 мільйона.
Нагадаємо, у 2019 році мінімальний страховий внесок складає 918,06 гривні, базова ставка ЄСВ становить 22 відсотки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області