У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

03 лютого о 06:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Нововасилівка по вул. Волі в Бердянському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі 105 кв.м.
О 07:46 рятувальники локалізували загорання, а о 10:50 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому житловому будинку
03 лютого о 13:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Шишкіна в Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах одноповерхового житлового будинку горять домашні речі на площі 25 м.кв.
О 13:59 рятувальники локалізували загорання, а о 14:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниця техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували наслідки ДТП
03 лютого о 18:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Рельєфна Дніпровського р-н сталося ДТП та необхідна допомога рятувальників.
Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що легковий автомобіль «ВАЗ 2108» врізався в стовп та водія затиснуло конструкціями автомобіля.
Рятувальники за допомогою засобів малої механізації врятували чоловіка, звільнивши його з автомобіля та на ношах доставили до карети швидкої допомоги.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу. На місці події працювали співробітники поліції та медики.
м. Запоріжжя: рятувальники врятували чоловіка
03 лютого о 20:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Патріотичній в Вознесенівському районі потрібна допомога рятувальників.
Прибувши на місце подій, бійці ДСНС встановили, що чоловік впав з 3-го поверху на кондиціонер 2-го поверху та не в змозі самостійно спуститися. Рятувальники за допомогою висувної драбини дісталися до постраждалого та спустили на землю. 43-рчний врятований чоловік від медичної допомоги відмовився.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.