Бліц-опитування: – Як потрібно забезпечувати інформаційну безпеку України?

1.Богдан, програміст, м.Київ:
– Це дуже складне питання. Потрібна державна програма, яка охопить і роботу ЗМІ, і кібербезпеку, і участь волонтерів. Треба збільшити бюджет задля інформаційної безпеки. Зараз він надто малий.
2.Марія, народна майстриня:
-Не певнена що до кінця розумію це поняття. Мабуть держава має моніторити роботу телебачення, аби вилучати руйнівні програми та передачі, такі що вводять людей у оману? Але мені здається що зараз брешуть усі.
3.Євген, водій :
-Чесно кажучи я не знаю. На роботі в машині увесь день ввімкнуте радіо. Ось заборонили транслювати музичні передачі до яких я звик. І пояснюють це теж якоюсь безпекою.
4.Оксана, студентка:
-Я вважаю що має бути спеціальний державний комітет,тільки реально працюючий, який би контролював роботу ЗМІ і моніторив інтернет. Тільки ця структура має працювати разом з суспільними організаціями і бути їм підзвітна.
5.Сергій, учень середньої школи:
-Було б непогано, якщо б у нас в країні нарешті створили власну сучасну, потужну і безкоштовну антивірусну та анти шпигунську комп’ютерну програму.