Бліц-опитування: Як ви оцінюєте внесок жінок у науку? Яких видатних науковиць ви знаєте?

Артур, менеджер,м.Київ:
-На жаль майже не обізнан про внесок жінок у науку. Звичайно читаю інколи у новинах про якесь нове відкриття невідомої мені американської жінки астрофізика, або жінки біолога. Але це відбувається десь там на заході. Я взагалі не певен чи існує наука в нашій країні . З шкільної програми пам’ятаю наприклад прізвище Марії Кюрі, яка разом з власним чоловіком відкрили та дослідили явище радіоактивності.
2.Вікторія, навчається у середній школі:
– В школі нам розповідали про Соф’ю Ковалевську, вчену жінку математика, але вона жила давно мабуть сто років тому. А зараз мабуть взагалі немає таких вчених які були раніше. Або може вони десь є але я про це нічого не знаю.
3.Іван, художник м. Івано-Франківськ:
-Традиційно наука це чоловіча сфера. Вона потребує повної віддачі в роботі та у повсякденному житті. Думаю що жінок науковців існує достатньо , скоріше за все у біології та у медицині. Про сучасних я не знаю, а взагалі чув про Марію Складовську-Кюри.
4.Інеса, студентка:
– У сучасному світі жінки майже на рівних конкурують у науці з чоловікам. Звичайно там де наука існує. В Україні зараз не дуже сприятливі часи для розвитку науки, вірю що це явище тимчасове. Можу назвати саму першу у світі жінку науковця. Це Гіпатія Олександрійська, відома усьому світу як астроном , філософ і математик.
5.Сергій Петрович, пенсіонер:
– У нас не досить коректні уявлення про науку. Ми ж звичайно вважаємо що наука це тільки коли Нобелевську премію отримують. А наука це по перше сотні и тисячі захищених докторських і кандидатських дисертацій. Тому жінок вчених у нас багато. Чий внесок більший сказати важко. Із сучасних жінок вчених можу назвати Наталію Бехтерєву, медика нейрохірурга та психофізіолога.