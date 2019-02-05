Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області інформує

5 лютого 2015 року, на засіданні пленарної сесії Верховної Ради України 230 голосами народних депутатів було прийнято Закон України «Про пробацію» (№ 160-VIII), який вступив у дію 27 серпня 2015 року. Таким чином Верховна Рада України схвалила реальний крок у сфері наближення юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі принципово нової системи заходів кримінально-правового характеру — пробації. Було поставлено крапку у тринадцятирічних ваганнях і дискусіях в наукових і політичних колах щодо доцільності і своєчасності такої реформи в Україні!
Заходи із створення та розвитку національної моделі пробації були включені до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015—2020 роки (Указ Президента від 20.05.2015 № 276) та Національної стратегії у сфері прав людини (Указ Президента від 25.08.2015 № 501).
В Україні було створено законодавче підґрунтя для впровадження національної системи пробації, яка визначена як система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, а також забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.
Національна модель пробації передбачає роботу на етапі судового розгляду (досудова пробація — забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності).
Після застосування покарання, альтернативного позбавленню волі, розпочинається етап наглядової пробації, яка передбачає не лише контроль за засудженим, але й індивідуально сплановану роботу над вирішенням його проблем (факторів ризику), які можуть призвести до вчинення повторного злочину, забезпечення надання йому необхідних соціальних, психологічних, юридичних, медичних та освітніх послуг; застосування спеціальних пробаційних програм. В основі усіх пробаційних заходів перебуває оцінка факторів ризику та використання спеціальних методик пробаційної роботи, які ураховують стать та вік суб’єкта пробації, передбачають постійний моніторинг результатів та коригування для досягнення максимального ефекту. До роботи із суб’єктами пробації, яка базується на ресурсах громади, можуть залучатися волонтери пробації.
Пробація також передбачає підготовку осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання (пенітенціарна пробація).
З метою створення повноцінної системи пробації у січні 2018 року було створено єдину Державну установу «Центр пробації» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 655-р) з підпорядкуванням їй уповноважених органів з питань пробації, удосконалено організаційну структуру, механізм використання фінансових, матеріальних та технічних умов функціонування органів пробації для ефективного використання поставлених завдань.
Державна установа «Центр пробації» координує та здійснює нагляд за діяльністю 24 філій та 560 уповноважених органів з питань пробації по всій Україні.
У м. Запоріжжя функціонує філія Державної установи «Центр пробації» як відокремлений структурний підрозділ, 27 уповноважених органів з питань пробації (в усіх адміністративно-територіальних одиницях області та м. Запоріжжя), сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя й сектор ювенальної пробації м. Мелітополя.
Пробація України — можливості для змін! Це слоган пробації України, який містить багатогранну філософію таких можливостей – від зміни правосвідомості та життя окремого правопорушника, зміни підходів до реабілітації правопорушників, прав жертв правопорушення та інтересів громади — до зміни суспільства і держави у цілому.
Керівництво філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області вітає колег зі святом! Бажає міцного здоров’я, особистого і сімейного щастя, подальшого кар’єрного зросту, міцності духу і наснаги для здійснення усього задуманого!
Філія Державної установи «Центр пробації»
в Запорізькій області