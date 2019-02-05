Накреслені плани на майбутнє

У Київі відбувся черговий з’їзд політичної партії «Народний фронт». У заході взяли участь лідер «НФ» Арсеній Яценюк, Секретар РНБО Олександр Турчинов, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, народні депутати на чолі з керівником фракції НФ Максимом Бурбаком, керівники обласних партійних організацій і делегати з усіх регіонів України. Запорізьку делегацію, у складі представників районних організацій, юридичної та прес-служб, очолив голова обласної організації Максим Ванат.
Також у з’їзді взяли участь члени уряду від “Народного фронту”: міністр МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр екології Остап Семерак, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. А також – представники дипломатичних місій, духовенства, учасники АТО. У залі був присутнім Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Одним з головних питань форуму – участь у майбутніх виборах лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.
Лідер «Народного Фронту» подякував активу партії, який раніше висловився за необхідність брати участь в чергових виборах Президента України: “Це непросте рішення, яке не можна приймати з точки зору емоції чи політичної кон’юнктури. Внаслідок масованої дискредитаційної кампанії, просто відвертої брехні, коли брехали 22-ом відсоткам виборців “Народного фронту” і всьому українському народу, сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори Президента України в 2019 році”. Він підкреслив, що принести невизначеність для проукраїнського суспільства, яке хоче змін в країні, “було б безвідповідально”.
“Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України. Знаю, що ми це зробимо”, – наголосив Арсеній Яценюк.
Перед новим Кабінетом Міністрів, наголосив він, будуть стояти масштабні завдання. Саме в компетенції уряду і парламенту буде економіка, фінанси, інновації, економічне зростання, субсидії, пенсії, зарплати.
Арсеній Яценюк звернувся до представників “Народного фронту”: ” Ми йдемо до перемоги на виборах у Верховну Раду України. Ми йдемо до формування нового уряду. Ми довели: ми вміємо перемагати. І ми переможемо. «Народний фронт» сьогодні потужна відповідальна політична сім’я найкращої, найсильнішої партії в Україні».