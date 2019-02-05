Науку просувати – це вам не шпали укладати

У 1086-ому році, за повідомленням літопису, донька великого князя київського Всеволода Ярославовича Анна Всеволодівна заснувала при Андріївському монастирі школу дівчат. Вчили читанню та письму, Закону Божому, рукоділлю, церковному співу. Тож хист наших жінок до науки має глибинне коріння. Ще у середині 17 ст. Павло Алеппський, подорожуючи по Україні, засвідчив високий рівень освіти серед українського жіноцтва.
За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, лише 28% наукових працівників у світі – жінки. Досі рудиментарні суспільні стереотипи часто заважають дівчатам під час вибору професії, але, на щастя, не всім.
В Україні статистика доволі непогана: 46% жінок-науковиць. Українки гучно зарекомендували себе в молекулярній біофізиці, психології, наноматеріалознавстві та комп’ютерній інженерії у тому числі і за кордоном.
Скажімо, наша землячка. Ольга Іщук із Запоріжжя – кандидатка наук із психології. Засновниця власних та учасниця всеукраїнських і міжнародних проектів.
У центрі уваги науковиці, яка працює в Запорізькому національному університеті, – допомога ветеранам антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам та іншим постраждалим унаслідок подій на сході країни.
Ольга Іщук бере участь як у всеукраїнських, так і в міжнародних проектах. Зокрема, у квітні 2015 року з її ініціативи створили представництво DevelopmentFoundation в Запоріжжі (організація, створена з метою переведення психологічної волонтерської діяльності руху, заснованого на Майдані, на рівень формального утворення, що спрощує комунікацію з державними органами й дозволяє масштабувати проекти, потрібні суспільству).
Ольга Іщук була супервізоркою у «Якісному дослідженні психічного здоров’я і психосоціальних проблем вимушених переселенців, ветеранів та їхніх родин у Східній Україні», яке ініціювали Університет Джонса Хопкінса, Школа охорони громадського здоров’я Блумберга та Агентство США з міжнародного розвитку, Києво-Могилянська академія та Запорізький національний університет.Ця ініціатива спрямована на розширення можливостей допомоги українцям із психічними проблемами внаслідок травматичних подій.
У травні 2016-го у Конкурсі проектів молодих учених, ініційованому Міністерством освіти і науки України, Ольга Іщук представила свій проект, а також виступила експерткою.
Ще один проект Ольги Іщук – створення Центру психологічного здоров’я та психосоціального супроводу Запорізького національного університету, який відкрили наприкінці грудня.