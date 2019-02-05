Служба зайнятості застосовує досвід Німеччини в організації дуального навчання

В умовах сьогодення можливість отримати якісну професійну освіту є запорукою успішного працевлаштування. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії. Задля удосконалення освітньої та професійної підготовки впроваджуються перспективні форми навчання безробітних.
Дуже ефективною є така форма навчання, як дуальна. Оскільки, кваліфікація працівника формується не тільки в процесі теоретичного навчання, а й у практичній діяльності. Це спосіб придбання знань шляхом об’єднання навчального процесу в навчальних закладах та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Зауважимо, що роботодавці можуть брати безпосередню участь в організації професійного навчання, а саме: у складанні та погодженні робочих навчальних планів і програм; у роботі державної кваліфікаційної комісії; в організації виробничого навчання і практики осіб на конкретному робочому місці.
Усі учасники процесу системи дуального навчання перебувають у виграшній позиції: навчальний заклад забезпечує вивчення теоретичного матеріалу, підприємство навчає потенційних робітників на власному обладнанні та залучає до навчального процесу високо кваліфікованих майстрів підприємства, відбувається корегування навчальних планів і програм під потреби підприємства, на практичні заняття відводиться переважна більшість годин, завдяки чому навчання стає практико-орієнтованим; відбувається пришвидшення адаптації безробітного в колективі, пристосування до робочого ритму, роботодавець отримує кваліфікованого працівника з тією якістю знань та вмінь, який на цей момент йому потрібен.
У Запорізькій області у 2018 році за направленням служби зайнятості 197 безробітних проходили навчання за дуальною формою. На таких підприємствах як: ТОВ «Запорізький ливарно – механічний завод» (за професією – машиніст крана), ТОВ «Прогрес Маш Буд» (за професією – електрогазозварник), ТОВ «Таврійська ливарна компанія» Талко» (заливальник металу), ТзДВ «Приазовський сирзавод» (сировар), ТОВ «Швейно – торгівельне підприємство»Гармонія» (закрійник, швачка), підприємство «Бердянська трикотажка» Бердянської міської громадської організації інвалідів (слюсар – ремонтник, швачка), ТОВ «ТВП «Перспектива» (виливальник, маляр), ТОВ «Слов’янський пух Україна» (кравець), ПАТ «Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь» (машиніст крана (кранівник), АТ «Укрзалізниця» (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування), ТОВ “ОЗСМ «Агротех» (електрогазозварник), ТОВ «Запорізькі теплові мережі» (оператор котельні) та інші.
«Впровадження дуальної форми навчання усуває основні недоліки традиційної системи освіти, дозволяє здолати розрив між теорією і практикою, наукою та виробництвом, а також поліпшує якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням сьогочасних вимог працедавців. А найголовніше, що після закінчення навчання безробітних уже чекають на робочих місцях!» – запевняє керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік.
Уточнити інформацію Ви можете, звернувшись до відділу організації профнавчання за тел. 233-31-36
Телефон для довідок: відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47