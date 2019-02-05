У січні за індивідуальним податковим номером до фіскальної служби Запорізької області звернулось 1639 громадян

За перший місяць 2019 року фахівці фіскальної служби Запорізької області зареєстрували у Державному реєстрі фізичних осіб 1639 громадян, у тому числі, 52 іноземців.
Усього станом на початок лютого на обліку в органах ДФС перебувають понад 1,8 мільйона осіб, що на 9 тисяч більше, ніж торік.
Для того, аби отримати реєстраційний номер облікової картки, громадянину необхідно звернутися до фіскальної служби за місцем реєстрації. З переліком територіальних органів ДФС регіону можна ознайомитися за посиланням: http://zp.sfs.gov.ua/anonsi-ark/19567.html.
Іноземним громадянам для отримання адмінпослуги з реєстрації в Держреєстрі фізичних осіб слід надати паспорт, посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні та засвідчений в установленому законодавством порядку їхній переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
Нагадаємо, реєстраційний номер облікової картки необхідний громадянам для влаштування на роботу, ведення бізнесу, відкриття рахунку в банку, здійснення фінансових операцій, при оформленні податкової знижки, спадщини, соціальних виплат та в інших випадках.
Крім того, він є обов’язковим для використання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи в разі виплати доходів, з яких утримуються податки та інші обов’язкові платежі, укладення цивільно-правових угод, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки сплати платежів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області