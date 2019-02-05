Запорізькі аудитори за січень 2019 року попередили порушень у сфері закупівель на суму понад 14 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області у січні поточного року охопили моніторингом 21 ризикову процедуру закупівель товарів, робіт та послуг на загальну суму 679,7 млн грн. Майже в кожній із них виявлені порушення законодавства, а саме – порушення оприлюднення інформації, невідхилення тендерних пропозицій та невідміна торгів.
Як результат, попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму понад 14,21 млн грн. Зокрема, відмінено 7 процедур закупівель та розірвано 3 договори.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області