30-а річниця виводу військ з Афганістану

На вшанування 30-ої річниці виводу обмеженого контингенту радянських військ із Афганістану в нашій області передбачені низка урочистих заходів. Зокрема, покладання квітів до місць поховання загиблих воїнів Афганістану, зустріч ветеранів Афганістану з підлітками із родин у складних життєвих обставинах, проведення тематичних уроків, лекцій з історії війни в Республіці Афганістан у закладах загальної, середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та позашкільної освіти, виставки творів мистецтва, фотографій, документів та архівних матеріалів у музеях, проведення спортивних змагань і заходів, присвячених вшануванню пам’яті учасників бойових дій, загиблих в Республіці Афганістан. Також передбачається привести в належний санітарний стан меморіальні комплекси, пам’ятники, місця поховання учасників бойових дій в Афганістані.