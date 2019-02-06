Бліц-опитування: Чи обізнані ви, яким чином можете реалізовувати свої громадянські права, зокрема, право вибору ?

1.Леонід Петрович,пенсіонер, вимушений переселенець м. Макієвка:
-Про право приймати участь у виборах ще не чув. Це мене взагалі не дуже турбує. Мені б пенсію отримати за три роки. Жив у Макіївці,хворів, тому приїхати сюди аби стати на облік не мав змоги.
2.Миколай, пенсіонер, вимушений переселенець, м. Донецьк:
-Так, я чув що ми тут можемо брати участь в виборах президента і в майбутніх виборах до парламенту. Але ж взяти право обирати це ще не означає зробити правильний вибір. Я хочу аби країна отримала найкращого президента, звичайно наскільки це можливо.
3.Валентина, вимушена переселенка ,Луганська обл..
-Так, ми же знаємо про своє право взяти участь у виборах. Нам принесли роздруковані папірці , тільки треба ще стати на облік. Обов’язково піду голосувати.