Читайте у газеті “Запорізька правда” за 07.02.2019 р.

Шановні друзі! У четвер, 7 лютого, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Зокрема, поговоримо про роль жінок у науці. Адже й справді, науку просувати, це вам не шпали укладати! Те, що жінка управляється з відбійним молотком нарівні із швацькою голкою для нашого суспільства – норма життя. А от які досягнення мають в тому числі запорізькі науковиці? І що ми про них знаємо? Цю тему досліджуватимемо у переддень 11 лютого- Міжнародного дня жінок і дівчаток в науці.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Мова піде про життя переселенців – внутрішньо переміщених осіб і про те, якими громадянськими правами вони можуть і хочуть користуватися. Особливої актуальності тема набуває напередодні президентської виборчої кампанії у нашій державі. Тож про реалії їх буття і думки самих переселенців читайте у «Запорізькій правді».
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Нині із справжньою сенсацією – творчими доробками відомого запорізького фотохудожника Євгена Кома наших читачів на сторінках газети познайомить давня шанувальниця майстра Віталіна Московцева.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Поговоримо про безпечний Інтернет та безпеку для наших домашніх улюбенців.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику «Справи небайдужих» про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють, а також «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
У нашій рубриці «Дивина тижня» ви дізнаєтеся про публічну акцію «батьківського покарання», що відбулася у Мелітополі. До чого вона? Читайте в нашій газеті.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.