У неділю, 3 лютого, у Запорізькому музичному училищі ім. П.І.Майбороди стартував новий музичний проект — Перший профорієнтаційний огляд-конкурс учнів шкіл естетичного виховання Запорізької області «Крок до професії — 2019».
Засновниками Конкурсу стали Запорізьке обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (ЗОВ НВМС) та Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди.
Мета конкурсу, за словами директора Запорізького музичного училища, голови Запорізького обласного відділення Національної музичної спілки та голови оргкомітету Конкурсу, заслуженого працівника культури Сергія Пелюка в тому, щоб підтримати саме учнів районних музичних шкіл Запорізької області. “Ця акція також адресована дітям з самих невеличких сіл у найвіддаленіших куточках нашого Запорізького регіону. Завдання огляду-конкурсу — виявити потенціал майбутніх професійних музикантів та допомогти їм прокласти свій шлях у професію. Сподіваємось, що для багатьох учасників огляду-конкурсу він стане першим кроком на цьому шляху», – розповів він на відкритті конкурсу.
Ініціаторами та організаторами Конкурсу стали викладачі циклової комісії «Фортепіано». Підтримку конкурсу оказав видавничий будинок «Кераміст» та його генеральний директор Дмитро Плеханов.
Для участі у конкурсних змаганнях у Запоріжжя приїхало понад 40 юних музикантів та більше 60 викладачів із 16 міст та сіл Запорізької області. Конкурсні прослуховування проходили у трьох вікових категоріях і тривали майже 5 годин.
Більшість з учасників середньої та старшої вікових категорій вперше виступали на такой великій сцені, а щодо учасників молодшої групи – то для більшості з них це був дебют на конкурсі такого рівня.
У кожній віковій категорії було багато яскравих виступів: у молодшій групі переможцями стали Буряк Ярослава та Шевченко Дар’я, учениці викладачки Мелітопольської ДШМ Лідії Аврутової, у середньой группі одразу 3 юних піаніста посіли перше місце: Андрій Вінник та Давид Палій (викладачка – Лідія Аврутова Лідія Мелітопольська ДМШ), Ігор Романенко (викладачка Олена Дубич, Мелітопольська ДМШ № 1). У старшої групі перемог Асан Абдулаєв (викладачка Наталія Кондратенко, Мелітопольська ДШМ) .
Дипломи лауреатів другого ступеню отримали учні Михайлівської, Гуляйпільської, Вознесенської, Молочанської, Дніпрорудненської, Енергодарської, Мелітопольської, Біленьківської та Новомиколаївської музичних шкіл.
Третє місце посіли юні музиканти з Приморської, Мелітопольської, Приазовської, Новомиколаївської, Біленьківської, Нестерянської, Оріхівської та Молочанської музичних шкіл.
«Ми дуже задоволені рівнем підготовки конкурсантів: було багато яскравих виступів, цікавих творів, виразних та натхненних виконань. Вітаємо учасників з вдалим виступами, а колег з професійними успіхами та гідними учнями!», – поділилася своїми враженнями від прослуховивання юних виконавців голова журі конкурсу Олена Бекетова.
“Дуже вдячна за можливість приймати участь у Конкурсі, за чудову теплу атмосферу! Почула багато нових гарних музичних творів та поспілкувалась з юними музикантами. Це був гарний та корисний час для мене”, – розповіла переможниця конкурсу (2 місце) Єва Присяжнюк з Біленьківської ДМШ, с. Біленьке, Запорізького району.
“Дуже добре, що зародився і відбувся такий конкурс. Причому в форматі, де діти з районних та віддалених сільських шкіл могли проявити себе на сцені музичного училища, без страху конкуренції з міськими школамі. Викладачі музичних шкіл змогли зустрітися і поспілкуватися з викладачами музичного училища в дружній творчій атмосфері. Нам запропонували і надали методичну допомогу із обговоренням нагальних питань і проблем в навчанні грі на фортепіано, допомога в підборі репертуару та вирішенні проблем фортепіанної педагогіки. За підсумками конкурсу можна сказати, що всі викладачі, які приїхали на конкурс і методичну конференцію, одноголосно озвучили бажання подальшої співпраці. Хочеться побажати організаторам, щоб конкурс продовжував свою історію, виявляв таланти в сільській місцевості і готував їх до подальшої професійної орієнтації,” – оцінила конкурс Юлія Опікунова, викладачка Якимівської ДМШ смт. Якимівка.