Регіональний конкурс «Благодійне Запоріжжя»

Регіональний конкурс «Благодійне Запоріжжя»

Асоціація благодійників України та Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» запрошують доброчинців, меценатів, волонтерів, громадські та благодійні організації, молодіжні спільноти Запорізької області номінуватися або номінувати своїх колег на участь у Національному конкурсі «Благодійна Україна». Для участі у конкурсі необхідно заповнити заявку. Заповнену заявку (у форматі word) та додаткові до неї матеріали в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну адресу Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2018»: konkurs.blago@gmail.com до 15 березня 2019 року. За детальнішою інформацією звертайтеся:
тел.: 067-164-04-11; e-mail: konkurs.blago@gmail.com, сайт: http://blagoukraine.org/
Регіональний партнер конкурсу у Запорізькій області – Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя». Контакти: тел.: 098 77 89 528, сайт: http://caritas-zp.org/

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