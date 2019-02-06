У Запоріжжі розпочнуть будувати сучасний житловий комплекс

Одне з завдань міської влади – створення сприятливих умов для інвесторів, залучення їх до роботи у місті. Будівництво житлових комплексів, готелів, промислових потужностей. Результат такої діяльності інвесторів – створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів. Не є винятком і Запоріжжя. Саме тому важливою подією для нашого міста є те, що у Запоріжжі розпочинається будівництво житлового комплексу, який споруджуватиме будівельна компанія GEOS.
Чому для міської влади, міста одним з пріоритетних завдань є робота по залученню інвесторів, у тому числі міжнародних, створення для їх роботи сприятливих умов? Будь-яке місто має розвиватися. Але досягти великих темпів розвитку лише за рахунок бюджетних коштів неможливо. Це також стосується і кредитних ресурсів. Єдиний вихід – залучення інвестиційних коштів бізнесу, який готовий вкладати гроші в реалізацію конкретних проектів. Не надавати кредити, а вкладати кошти, сподіваючись отримати прибуток.
Виходячи з цього, можна з повним правом сказати, що бажання працювати у Запоріжжі однієї з відомих будівельних компаній є знаковою подією для міста. Будівельна компанія GEOS розпочинає будівництво житлового комплексу в Запоріжжі. Комплекс становитиме 4 будинки, що розташуються на перетині вулиці Перемоги та бульвару Центрального.
Компанія вже більше 15 років створює надійні та високоякісні проекти в галузі нерухомості. В 2013 році серед українських компаній, які займаються будівництвом нових об’єктів нерухомості, GEOS стала першою та залишається єдиною, що змогла вийти на міжнародний ринок та гідно створювати свої житлові комплекси в країнах ЄС.
Серед результатів попередньої роботи будівельної компанії GEOS 5 великих комплексів у центрі Будапешта, один житловий комплекс на узбережжі Іспанії і більше 15 успішних проектів у Києві. Більшість житлових комплексів отримали міжнародні нагороди і перемоги в області нерухомості.
– Запоріжжя є дуже цікавим містом з точки зору інвестиційної привабливості. Місто активно розвивається, в ньому з’являються нові підприємства, і ми бачимо перспективу для створення проекту саме в Запоріжжі. Більш того, наш новий комплекс буде порівняно великим об’єктом, складатися з двох черг загальною житловою площею понад 20 тис. кв. м. В рамках будівництва комплексу CENTRAL ми візьмемо участь у створенні красивого спуску, запланованого міською владою, який з’єднає вулицю Патріотичну з виходом до Дніпра. Впевнені, що ця мальовнича алея з часом стане улюбленим місцем прогулянок городян, – прокоментував рішення голова ради директорів будівельної компанії GEOS Максим Барбаш.
Будівництво першої черги комплексу CENTRAL розраховане на два роки. Разом з житловою частиною буде побудовано дитячий центр розвитку, фітнес-центр, підземний паркінг, супермаркет та комерційні приміщення.
Міський голова прокоментував цю подію на своїй публічній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».
У Запоріжжі розпочнуть будувати сучасний житловий комплекс
Одне з завдань міської влади – створення сприятливих умов для інвесторів, залучення їх до роботи у місті. Будівництво житлових комплексів, готелів, промислових потужностей. Результат такої діяльності інвесторів – створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів. Не є винятком і Запоріжжя. Саме тому важливою подією для нашого міста є те, що у Запоріжжі розпочинається будівництво житлового комплексу, який споруджуватиме будівельна компанія GEOS.