У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

06 лютого о 03:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Морозова, м. Василівка. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна господарча споруда на площі 18 кв.м.
О 03:21 рятувальники локалізували загорання, а о 04:05 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниці техніки та 4 чоловік особового складу.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
06 лютого фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя знешкодили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а саме: 2 артилерійські снаряди калібру 45 та 76 мм, які були виявлені раніше у Михайлівському та Мелітопольському районах.
Всі ВНП знищуються в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)
Вночі та вранці 06 лютого у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується туман з видимістю 100-500м (I рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 06 лютого 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, вітер північно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Прогноз погоди на 07 – 08 лютого 2019 року.
07.02.18 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.
08.02.19 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.