Володимир Буряк вимагає організувати реверсивний рух транспорту через греблю «Дніпрогесу»

У Запоріжжі обмежать рух великовантажного транспорту через греблю «Дніпрогесу» та мости Преображенського. Це необхідно для того, щоб зберегти дорожнє покриття, конструкції авто переїзду через греблю від руйнування. Відповідне рішення виконавчого комітету доручив підготувати міський голова Володимир Буряк. Сьогодні у міськвиконкомі обговорювали питання, які стосувалися прийняття та реалізації цього рішення.
Питання заборони руху великовантажного транспорту через греблю «Дніпрогесу» обговорювали сьогодні на нараді, яка пройшла під головуванням міського голови Володимира Буряка. У ній взяли участь заступники міського голови, голови районних адміністрацій, керівники департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради, представники «Дніпрогесу», залізниці, Патрульної поліції та інші.
Відзначимо, у січні міський голова Володимир Буряк доручив підготувати проект рішення виконавчого комітету щодо обмеження руху великовантажного транспорту через Запоріжжя. Мета чергової наради – погодити питання реалізації цього рішення з профільними службами, зокрема з Патрульною поліцією.
– Можна було б просто підписати рішення, але я вважаю що цього недостатньо. Необхідно опрацювати чіткий механізм його реалізації, щоб воно не стало звичайною декларацією. Маємо багато прикладів прийняття законів, які не підтверджуються потім необхідними нормативними актами, – сказав Володимир Буряк.
Заступник директора «Дніпрогесу» Леонід Оніпко відзначив, що рух великовантажного транспорту дійсно негативно впливає на стан автотранспортного переїзду та дорожнього покриття. Вони просто не розраховані на такі навантаження та руйнуються. Тому рішення про обмеження руху великовантажного транспорту необхідно приймати.
Дещо інша ситуація з мостами Преображенського. Представники Придніпровської залізниці зазначили, що мости можуть витримувати існуючі навантаження. Тому у нічний час можна дозволити і рух великовантажного транспорту. Вдень цього краще не робити, адже це може призвести до заторів на мостах.
Міський голова Володимир Буряк підкреслив, що реалізація рішення неможлива без участі Патрульної поліції. Керівник запорізької Патрульної поліції Світлана Михайловська запевнила, що правоохоронці будуть готові виконувати рішення виконкому після його прийняття. Зокрема встановити для цього необхідні пости, штрафувати порушників, перенаправляти рух великовантажного транспорту.
Також під час обговорення виникла пропозиція, що обмеження повинні стосуватися великовантажного транспорту вагою понад 25 тонн. Ще одна вимога – обмеження швидкості руху 40 кілометрами.
– Вирішуємо таким чином. Необхідно повністю заборонити рух великовантажного транспорту вагою понад 25 тонн через греблю «Дніпрогесу». По мостах Преображенського рух такого транспорту буде дозволено лише у нічний час. Також не потрібно забувати про дотримання швидкісного режиму, – заявив Володимир Буряк.
Рішення виконавчого комітету планується підписати наприкінці тижня. Паралельно продовжується погодження дій по його виконанню з поліцією та іншими профільними службами. Зокрема у рамках реалізації рішення на сесії міської ради планується виділити кошти на встановлення інформаційних табличок, заборонюючих дорожніх знаків. Вже проводиться інформування сусідніх міст та областей про заплановані зміни руху великовантажного транспорту через Запоріжжя. Опрацьовуються і питання ремонту дорожнього покриття на греблі.
Міський голова наголосив, що прийняття рішення щодо обмеження руху великовантажного транспорту лише частина роботи. Разом з тим необхідно виконати ремонт дорожнього покриття на греблі. Під час наради була досягнута домовленість з керівництвом «Дніпрогесу», що підприємство у вихідні продовжить ямковий ремонт для усунення аварійності.
За інформацією Леоніда Оніпка, підприємство також проводить тендерну процедуру на виконання ремонту дорожнього покриття на греблі. На ці цілі передбачено 2,5 мільйони гривень. Нагадаємо, гребля не знаходиться на балансі міста, тому міська влада не має права витрачати бюджетні кошти на ремонт дорожнього покриття на автотранспортному переїзді.
Міський голова Володимир Буряк висловив думку, що після приведення у порядок дорожнього покриття необхідно організувати реверсивний рух транспорту через греблю «Дніпрогесу». У результаті городянам буде легше дістатися на роботу та додому.
– Вранці повинні працювати три смуги руху з Правого берега до центру міста, одна у зворотному напрямку. Ввечері – навпаки. Вважаю, що це необхідно зробити. Також потрібно розглянути можливості зміни напрямків руху транспорту на кільці біля Дніпровської районної адміністрації, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова прокоментував результати наради на своїй публічній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук».