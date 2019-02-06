“Врожай 2018” дозволив залучити до місцевих бюджетів Запорізької області 7,5 мільйона гривень плати за землю та єдиного податку

За результатами заходів з детінізації агросектора додаткові надходження плати за землю та єдиного податку до місцевих бюджетів склали понад 7,5 мільйона гривень.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, спільна робота обласної влади та контролюючих органів у рамках заходів “Врожай 2018” спрямовується на легалізацію земельних ділянок та трудових відносин у сільському господарстві. Він зауважив, що основний акцент ставиться не на заходах контролю, а на форматі діалогу та добровільній реєстрації працівників та угідь. Так, минулого року завдяки роз’яснювальній роботі з сільгоспвиробниками було укладено 203 договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3301,5 га зі 155 юридичними та 48 фізичними особами. При цьому річна сума додаткових надходжень орендної плати за земельні ділянки державної власності до місцевих бюджетів перевищила 2,6 мільйона, єдиного податку IV групи – 219 тисяч гривень.
У ході перегляду діючих договорів оренди було укладено 19 додаткових угод на землі площею 628,3 га, за якими бюджети громад отримають більш ніж 736 тисяч гривень на рік.
Крім того, агровиробники уклали з громадянами та зареєстрували 2418 договорів оренди паїв загальною площею 11738 га, за результатами поданої уточнюючої податкової звітності річна сума додаткових надходжень єдиного податку IV групи склала майже 2,8 мільйона.
Під час моніторингу використання сільськогосподарських земель фахівці фіскальної служби у складі робочих груп виявили 239 земельних ділянок загальною площею 2325,3 га, які використовувалися не за цільовим призначенням (сінокоси, пасовища, розорені під ріллю). Їхні власники вже подали уточнюючу податкову звітність, до місцевих бюджетів додатково надійде 1,1 мільйона гривень.
Також у результаті заходів “Врожай 2018” роботодавці добровільно оформили 2790 найманих працівників та легалізували 12,3 мільйона гривень доходів. До бюджетів та соцфондів додатково нараховано 5,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного соцвнеску та військового збору.
Головне управління ДФС у Запорізькій області