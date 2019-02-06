Запоріжці у боротьбі за екологію

Громадськість Запоріжжя кардинально змінила свої дії по захисту навколишнього середовища у місті. Замість конфронтації городяни пішли на комунікацію з мером і подали в мерію підписи про призначення громадських слухань з питань екологічного моніторингу. Темою слухань буде доступ до екологічної інформації та оперативне інформування жителів міста про рівень небезпеки у зв’язку з промисловим викидами.Всього було зібрано 748 підписів з різних районів міста. Вперше за багато років слухання скликаються не організованою структурою, а простими городянами. Зустріч не передбачає конфліктів. Головна мета обговорити проблему, внести пропозиції, котрі влада зобов’язана розглянута. Представники суб’єкту ініціативи налаштовані на максимально конструктивну роботу і максимальну відповідність вимогам Статуту громади.