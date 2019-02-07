«Клуб людей активного довголіття» діє в Оріхові

У комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради прагнемо забезпечити літнім людям якісні послуги.
Діють гуртки за інтересами «Майстриня», «Берегиня», «Здравушка». Пенсіонери об’єднані у «Клуб людей активного довголіття». Директор центру Людмила Жбанкова вважає,що треба використовувати нові форми роботи для тих, хто має творчий потенціал, веде активний спосіб життя.
Важливим кроком стало провадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». Перше заняття з курсів комп’ютерної грамотності «Інтернет з нуля» пройшло у читальному залі публічної бібліотеки КЗ «Центр культури і дозвілля». Обговорили тут і подальшу програму занять.
Пенсіонери мають можливість отримати знання, необхідні для повноцінного існування у сучасному світі, усвідомити, що життя продовжується і немає межі пізнання. «Університет третього віку» дозволить літнім людям розкрити у собі таланти, які були притиснуті сірими буднями, роботою,клопотами і родинними проблемами.
Тамара Курочкіна
На знімку: члени «Клубу людей активного довголіття»
на занятті у читальному залі бібліотеки
м. Оріхів