Запорізький губернатор прокоментував «зелений» інцидент, який стався у Бердянську із кандидатом у Президенти України Олександром Вілкулом, якого 1 лютого напередодні його зустрічі з електоратом облили зеленкою.
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль на своїй сторінці в соцмережі прокоментував інцидент: « Хочу підкреслити: особисто я проти таких дій і засуджую їх! Так, громадськість має право на власну думку. Так, люди можуть і повинні (!) висловлювати свої думки. Але варто робити це цивілізованим шляхом! Тому прошу прокуратуру області і Нацполіцію вивчити цю ситуацію з усією уважністю », – підкреслив губернатор.«Люди, тримайте себе в руках! Адже досить важко переконувати делегацію з Європейського союзу в тому, що ми хочемо розвиватися, нам тільки потрібно в цьому допомогти. Поки за сто з гаком кілометрів дорослі хлопці розвивають навички малювання».
Додамо, що активісту, який облив зеленкою кандидата в президенти, вже наступного дня вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Йому загрожує штраф в розмірі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, повідомляють в поліції.
Костянтин Бриль: «Особисто я проти таких дій і засуджую їх!»
Запорізький губернатор прокоментував «зелений» інцидент, який стався у Бердянську із кандидатом у Президенти України Олександром Вілкулом, якого 1 лютого напередодні його зустрічі з електоратом облили зеленкою.