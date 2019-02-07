У Комунарському районі з’явиться сучасна дитяча амбулаторія

У Запоріжжі завершується капітальний ремонт дитячої амбулаторії, розташованої у Комунарському районі, на вулиці Автозаводській. Підрядники обіцяють завершити ремонтно-будівельні роботи наприкінці квітня. Це питання сьогодні обговорювалося під час виїзної наради, яку провів міський голова Володимир Буряк.
Дитяча амбулаторія №10 Центру первинної медико-санітарної допомоги №6 почала працювати у 1988 році. За цей період виникла необхідність виконати у ній ремонт, оновити обладнання. Головна мета – покращити умови для пацієнтів та медичних працівників. Адже амбулаторія обслуговує близько семи тисяч дітей. Завдання відремонтувати амбулаторію поставив міський голова Володимир Буряк за результатами однієї з виїзних нарад у Комунарському районі. Зараз роботи наближаються до завершення.
– Під час наради головний лікар Центру ПМСП зазначив, що необхідно відремонтувати відокремлену дитячу амбулаторію на вулиці Автозаводській. У результаті були поставлені відповідні завдання, виділені кошти з бюджету міста. Зараз ми вже бачимо результат цієї роботи, – зазначив Володимир Буряк.
Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював виконання капітального ремонту амбулаторії. Підрядники доповіли, що вже замінили опалення, мережі каналізації, електропостачання, водопостачання, встановили вентиляцію. Виконано утеплення фасаду, що дозволить значно скоротити витрати енергоресурсів. Облаштовано пандус та санвузол для дітей з інвалідністю.
На даний момент продовжуються внутрішні роботи. Необхідно завершити фарбування внутрішніх стін, укладання покриття підлоги. Також продовжуються роботи з улаштування фасаду, необхідно виконати благоустрій сходів і так далі.
У складі амбулаторії передбачені кабінети для лікарів, маніпуляційна, приміщення для фізіотерапевтичних процедур, лабораторія для прийому аналізів та багато іншого.
– Підрядники обіцяють завершити ремонтно-будівельні роботи 30 квітня. Після цього буде необхідний час для встановлення та налагодження обладнання, введення амбулаторії в експлуатацію. Важливо що підрядник, Запорізький домобудівний комбінат, використовує сучасні технології, матеріали, зокрема для утеплення фасаду. Це дозволить у подальшому зекономити близько 30% енергоресурсів, знизивши навантаження на бюджет міста, – сказав Володимир Буряк.
Відзначимо, вже придбано нові меблі, необхідне медичне устаткування, побутову техніку для амбулаторії. Приміщення будуть оснащені кондиціонерами для створення більш комфортних умов у спеку. Таким чином вже цього року амбулаторія розпочне працювати. Медичним персоналом амбулаторія вкомплектована на 100%. На даний момент медики амбулаторії працюють у приміщеннях по вулиці Культурній.
За словами директора департаменту охорони здоров’я міської ради Вікторії Ушакової, у Запоріжжі реалізується міська програма, спрямована на розвиток первинної медицини. Один з її напрямків – реконструкція, капітальний ремонт амбулаторій. Зокрема у минулому році було введено в експлуатацію дві амбулаторії – по вулицях Ладозькій та Істоміна. Завершуються роботи на вулиці Автозаводській, продовжується ремонт ще кількох амбулаторій.
Депутат міської ради Ігор Чумаченко відзначив, що амбулаторія необхідна Комунарському району. Це ще один приклад змін, які відбуваються у Запоріжжі. Це стосується не лише медицини, а й ремонту доріг, благоустрою та іншого. Важливо, що такі зміни відбуваються у всіх районах міста.