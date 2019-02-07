У м. Запоріжжя під час пожежі врятовано чоловіка

6 лютого о 20:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Ярославська в Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі площі 10 кв.м.
Як з’ясувалося, на момент виникнення пожежі в кімнаті перебував чоловік, якого бійці ДСНС винесли на свіже повітря. Від медичної допомоги 76-річний врятований відмовився.
О 20:48 рятувальники локалізували загоряння, а о 21:15 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу фахівці-піротехніки знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предмета часів минулих війн
6 лютого на березі річки Терса в смт. Новомиколаївка фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 2 артснаряда калібру 122 мм та артснаряд калібру 155 часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Запорізький район: вогнеборці ліквідували пожежу на території дачного кооперативу
6 лютого о 17:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території СОТ «Родник» в с. Бабурка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить двоповерховий дачний будинок на загальній площі 40 кв.м.
О 18:23 рятувальники локалізували загоряння, а о 20:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 07 лютого 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.
Прогноз погоди на 08 – 09 лютого 2019 року.
08.02.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
09.02.19 – Хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, вітер змінних напрямків 3-8 м/с, температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.