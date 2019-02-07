У студмістечку ЗНУ QR-коди розповідають відвідувачам про рослинний світ

П’ятого лютого 2019 року в Запорізькому національному університеті відбулася презентація проекту «Знайомі незнайомці». За його умовами на території студмістечка вишу біля 48 дерев і кущів, у тому числі досить унікальних і рідкісних, встановили інфо-таблички з QR-кодами. Відтепер будь-хто, скориставшись своїм телефоном, зможе прочитати англійською та українською мовами детальну й цікаву інформацію про ці дерева та кущі, їх походження, ореол зростання, плоди та інші вичерпні й захопливі характеристики.
На презентації табличок представник грантодавця проекту – ПАТ «Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”» – начальник лабораторії охорони навколишнього середовища Інна Холіна відзначила успішну реалізацію ідеї: «Встановлення табличок має не лише важливе екологічне й освітнє значення, але й сприяє розвитку туристичної галузі в Запоріжжі».
Проректор з наукової роботи ЗНУ Геннадій Васильчук наголосив, що ці таблички зможуть стати дороговказом до нових знань не лише для студентів вишу, але й для містян. «Таблички із QR-кодами дозволяють здобути нові знання про світ навколо й попрактикуватися в англійській мові», – підкреслив Геннадій Миколайович.
Наприкінці заходу серед його учасників провели вікторину на уважність: оскільки таблички встановлені в університеті вже кілька днів, організатори вирішили перевірити уважність присутніх через їх знання кількості рослин різних видів, їхніх назв, походження, характеристик тощо. Усім, хто надав правильні відповіді, вручили призи.
Для довідки
Улітку 2018 року ЗНУ здобув грант у рамках соціального проекту «Ми – це місто!» від ПАТ «Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”». Відтоді команда проекту під керівництвом його координатора – начальника відділу проектної діяльності, доцента кафедри садово-паркового господарства та генетики біологічного факультету ЗНУ Олени Бойкої – попрацювала над створенням текстів із відомостями про рослини двома мовами, узгодила із дизайнером оформлення інфо-табличок, вигляд яких гармонійно вписався в ландшафтний дизайн студмістечка вишу, до власне встановлення готових табличок біля рослин.
Прес-служба ЗНУ
У студмістечку ЗНУ QR-коди розповідають відвідувачам про рослинний світ
П’ятого лютого 2019 року в Запорізькому національному університеті відбулася презентація проекту «Знайомі незнайомці». За його умовами на території студмістечка вишу біля 48 дерев і кущів, у тому числі досить унікальних і рідкісних, встановили інфо-таблички з QR-кодами. Відтепер будь-хто, скориставшись своїм телефоном, зможе прочитати англійською та українською мовами детальну й цікаву інформацію про ці дерева та кущі, їх походження, ореол зростання, плоди та інші вичерпні й захопливі характеристики.