В нагірній частині Бердянська відновлено водопостачання

Триває відновлення водопостачання у Бердянську, мешканці якого щонайменше шість(!) діб провели без води. Наразі, після установки тимчасової труби і насосного обладнання на колекторі по Мелітопольському шосе та відновлення перекачування стоків(фахівці столичного водоканалу спільно з місцевими комунальниками спорудили тимчасовий трубопровід, який дозволив відкачувати стоки, поки триває ремонт центрального колектора) з’явилася можливість подачі води в будинки. Але ремонтні роботи на колекторі триватимуть. На жаль, колектор продовжує руйнуватися – почали просідати плити на Західному проспекті. Для ліквідації аварії необхідно виконати ремонт трубопроводу діаметром 800 мм протяжністю 159 погонних метрів.
Нагадаємо, комунальна катастрофа у Бердянську сталася через обвал магістрального каналізаційного колектора в районі зупинки громадського транспорту «Спорткомплекс». Аби запобігти розлиттю стоків 28 січня було відключено водопостачання майже половині стотисячного міста. Від 29 січня в місті закриті 12 шкіл та сім дитсадків. Із 30 січня бердянцям обмежили підвезення технічної води та попросили менше користуватися каналізацією, адже стоки почали виливатися назовні. У п’ятницю, 1 лютого, стало відомо, що колектор продовжує руйнуватися. За фактом масштабної аварії на каналізаційному колекторі у Бердянську, через яку мешканці шістьох мікрорайонів стотисячного міста залишилися без води, порушено справу за ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Справу розслідують слідчі Бердянського відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.
Вл.інф.