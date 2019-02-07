Запоріжці сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 1,3 мільярда гривень податків і зборів

У січні 2019 року платники податків Запорізької області перерахували до бюджетів 1 мільярд 278 мільйонів гривень (без даних великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Із загальної суми до державного бюджету надійшло 606 мільйонів, що на 86,8 мільйона або на 17 відсотків більше, ніж у січні минулого року. Місцеві скарбниці отримали 672 мільйони, що на 14 відсотків перевищує доходи бюджетів за січень 2018 року.
Понад половину надходжень держбюджету забезпечили платники податку на додану вартість – з початку року сплачено 323 мільйони. Підприємства Запорізького регіону спрямували 94,6 мільйона гривень податку на прибуток, це на 61 мільйон більше, ніж торік.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло майже 135 мільйонів гривень, зростання до даних минулого року – на 21,5 мільйона або на 20 відсотків.
Крім того, запоріжці направили до державного бюджету 42,8 мільйона гривень військового збору, що перевищує минулорічні надходження на 7,8 мільйона або на 22 відсотки, а також 1,8 мільйона акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів та понад мільйон рентної плати за використання природних ресурсів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області