Звідки у губернатора Костянтина Бриля статус учасника бойових дій?

На позачерговій сесії обласної ради депутати вирішили чотири запланованих питання. Та раптом виникло одне позапланове, відповідь на яке так ніхто і не отримав.
Олександра Воронцова
Тема статусу учасника бойових дій у голови ОДА Костянтина Бриля хвилювала його традиційного опонента народного депутата України Вадима Кривохатька, який з трибуни сесії нарівні з іншими підступними запитаннями до губернатора, поцікавився й імовірним надбанням чиновником земельних ділянок як пільги, яка належить воїнам-захисникам України – ветеранам АТО та учасникам ООС. Відбиваючи напад опонента, губернатор відповів, що земельних ділянок він не отримував. А щодо статусу УБД тему розвивати не став, на жаль.
А пояснити ситуацію було б треба. Бо у залі, окрім його підлеглих, які імовірно обізнані у цьому питанні, було чимало людей, зокрема, журналістів, у яких така інформація викликала, принаймні, здивування. Адже важко утаїти від широкого загалу службу чиновника такого рівня у лавах ЗСУ. А його перебування в окопах визвольної війни за незалежність України мало б стати тиражованим прикладом для всіх громадян, і запоріжців, яких намагаються ангажувати військкомати, – в першу чергу. Так би мовити, сам губернатор власний приклад подає! А з огляду на те, що на сесіях щоразу хвилиною мовчання вшановують пам’ять тих, хто у борні за наше світле майбутнє на Сході віддав за нас найдорожче – своє життя, участь Костянтина Бриля у бойових діях фактично прирівнювала б його до цих героїв і, будучи оприлюдненою, суттєво підвищила б його рейтинг. Тож чимало колег одразу ж кинулися порпатися у нетрях Інтернету і шукати відповідь на це питання. Та офіційні інформаційні ресурси не змогли ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. Тому сподіваємося, що прес-служба губернатора якнайшвидше надасть у ЗМІ вичерпну інформацію про участь Костянтина Бриля в АТО чи ООС.
Але не запитанням до губернатора єдиним були спантеличені учасники позачергової сесії. Свій внесок у справу зробив і прокурор Запорізької області Валерій Романов, який звітуючи перед депутатами, з одного боку, запевнив, що злочинність у нашому регіоні пішла на спад, а з іншого – жорстко розкритикував результати роботи правоохоронців у боротьбі із наркозлочинністю. Прокурор настільки був незадоволений результатами їх роботи у цій царині, що направив звернення до глави Нацполіціі Сергія Князєва про необхідність проведення службової перевірки за фактом неналежного виконання службових обов’язків начальником обласного Управління протидії наркозлочинності Ростиславом Жихарем. У відповідь почув, що керівництво ГУНП в Запорізькій області і собі вже давненько незадоволене роботою цього посадовця. Тож Ростислав Жихар вже подав рапорт про звільнення ще 26 січня. Нагадаємо що сесія відбувалася 31 січня, майже тиждень по тому, а прокурору, вочевидь, про це не повідомили.
Що ж до питань сесії, за якими її скликали позачергово( докладно про них ми писали у минулому випуску нашої газети), їх вирішили конструктивно.
Зокрема, що стосується розподілу державної субвенції, за результатами голосування міста Запорізької області отримали 128 млн грн. З них Запоріжжя – 89.2 млн. грн., Бердянськ – 12.6 млн грн., Мелітополь – 14.1 грн., Енергодар – 5 млн. грн., Токмак – 7 млн. грн. А 20 районних бюджетів області отримали на здійснення переданих з державного бюджету повноважень з утримання установ освіти та охорони здоров’я 155.5 млн. грн. А 43 ОТГ (об’єднані територіальні громади) – 120.5 млн. грн.
— Рішення, яке було прийнято депутатами облради, дуже чекали усі наші території. Нещодавно до мене, як до голови обласної, ради надійшов лист від голів райдержадміністрацій області, які виказували занепокоєння щодо соціального напруження, що має місце на територіях через відсутність необхідних коштів на фінансування закладів освіти та охорони здоров’я.
З досвіду можу сказати, що коштів ніколи не буває достатньо, але при перерозподілі додаткової дотації, яка надається територіям, мають бути враховані всі чинники, в тому числі й потреби територій, — підбив риску голова облради Григорій Самардак.
Звідки у губернатора Костянтина Бриля статус учасника бойових дій?
На позачерговій сесії обласної ради депутати вирішили чотири запланованих питання. Та раптом виникло одне позапланове, відповідь на яке так ніхто і не отримав.