На водних об’єктах області у минулому році врятовано 370 людей: рятувальники продовжують профілактичну роботу

Робота, яку провело Головне управління в минулі роки та продовжує виконувати сьогодні, дозволила створити в області одну із самих потужних рятувальних служб на водних об’єктах України, у складі 190 державних, відомчих і комунальних сезонних рятувальних постів загальною чисельністю особового складу 685 рятівників, у тому числі 4 поста Головного управління.
За підсумками 2018 року 48% врятованих на водних об’єктах нашої держави припадають на Запорізьку область, а це – 370 громадян, з них 105 дітей.
Поряд з цим, залишається проблемним питанням забезпечення безпеки громадян на внутрішніх водоймах (малі річки, ставки, кар’єри). З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах рятувальники проводять масову інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, залучаючи до її проведення зацікавлені відомства, волонтерів та представників ЗМІ. З початку зими, фахівці Служби порятунку провели вже понад 150 бесід у місцях з масовим перебуванням людей (вокзали, ринки) та безпосередньо на водоймах, де поціновувачі зимової риболовлі щороку ризикують життям заради хобі.
В свою чергу представники рибохорони нагадали, що на водоймах області триває осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. З листопада 2018 року рибоохоронним патрулем проведено 229 рейдів на водоймах області та місцях реалізації водних біоресурсів, за результатами яких виявлено 777 порушень, серед яких 401 порушення правил рибальства. Також, патрульні рибоохорони спільно із рятувальниками проводять профілактичну роботу з рибалками. Так, 29 січня відбувся рейд водоймами Запоріжжя та Василівки, у ході якого, громадянам вкотре нагадали про небезпеку екстремального відпочинку на кризі.
Як повідомила заступниця начальника обласного Гідрометцентру Тетяна Сорокіна, станом на 8 лютого льодові явища на річках Приазов’я відсутні, на Дніпровському водосховищі спостерігаються окремі крижані поля. Стосовно температурних показників, то у лютому температура повітря очікується у межах норми та дещо вищою, а березень порадує підвищенням ртутного стовпчика на 1,5 – 2 градуси від середніх багаторічних значень.
Ознайомитися із детальною картосхемою ділянок для любительського рибальства на зимовий період можна за посиланням https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DSbkKiJdm4a0vTGCrfe4lGglkJGEQo-M&ll=47.698395977005156%2C35.14573405076436&z=12