Служба пробації спільно із суб’єктами соціального патронажу допомагають засудженим у вирішенні їх соціальних потреб

На виконання завдань Закону України «Про пробацію», наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», 06 лютого 2019 року співробітники Вознесенівського та Вільнянського районних відділів філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області спільно з представниками Вільнянського районного центру зайнятості, Вільнянського бюро вторинної правової допомоги, Департаменту соціального захисту населення, спостережної комісії при Вільнянській районній державній адміністрації та Громадської організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя» на базі Державної установи «Вільнянська виправна колонія (№ 20)» провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед засуджених, які звільняються з установи в І півріччі 2019 року. В ході даної зустрічі особам, засудженим до покарання у виді позбавлення волі на певний строк, розповіли про завдання пенітенціарної пробації, повноваження уповноважених органів з питань пробації у процесі підготовки їх до звільнення й взаємодію державних органів і громадських організацій у напрямку надання соціальних послуг засудженим після звільнення. Також засуджених ознайомили із послугами центру зайнятості, розповіли як обліковуються особи у центрі зайнятості, які документи необхідно мати для звернення до центру, яким чином нараховуються виплати по безробіттю, про індивідуальний підхід до кожного, хто хоче знайти роботу.
Корисною була інформації щодо роботи правової допомоги. Хлопці дізналися про суб’єктів надання первинної й вторинної правової допомоги, про участь вторинної правової допомоги у веденні справ, пов’язаних з судом, про надання правової допомоги з питань цивільного, сімейного, спадкового права тощо. Крім цього засудженим було роз’яснено про повноваження органів, які надають допомогу у побутовому влаштуванні після звільнення; про послуги та місце розташування Громадської організації «Мережа 100% життя. Запоріжжя». Засудженим повідомили, що у разі потреби вони можуть звернутися до Комунарського районного відділу пробації м. Запоріжжя, в якому в рамках проекту «Заради життя» працює консультативний кабінет по виявленню небезпечних хвороб – ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, туберкульоз.
Для засуджених «вихід на свободу» є гострою кризовою ситуацією, оскільки за час відбування покарання вони втрачають навички до вільного життя, адже під час відбування покарання про них опікується держава. Після звільнення з місць позбавлення волі вирішувати такі проблеми, як пошук житла, навчання, роботи, інших засобів до існування стає важко. Спільна робота державних органів і громадських організацій необхідна для поінформованості засуджених задля успішного вирішення їх проблем та швидкої інтеграції у суспільстві.
Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області