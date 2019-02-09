У Школі Конфуція ЗНУ відсвяткували Новий рік за східним календарем

Проект започаткували торік, у лютому, коли відзначили це свято вперше. Учасників свята привітали директори Школи Конфуція від Запорізького національного університету й від китайської сторони – Володимир Волков та У Шихонг. Своєю чергою, китайські колеги презентували присутнім традиції зустрічі новорічних свят у Китаї. Слухачі Школи Конфуція ЗНУ мали нагоду продемонструвати свої досягнення з вивчення китайської. Вони виконували дитячі пісні китайською мовою, а ще пропонували присутнім приєднатися до новорічного караоке, декламували вірші.
Директор Школи Конфуція від ЗНУ Володимир Волков поділився з присутніми планами щодо розвитку діяльності цього підрозділу. «Скоро почнеться перша атестація слухачів курсів і врученням їм відповідних сертифікатів. Ведеться й робота з організації літньої поїздки групи учнів, які відвідували Школу і мають певний рівень володіння мовою, до Аньхойського педагогічного університету (Китайська Народна Республіка). Триває також лютневий набір новачків. Окрім цього, уже наступного навчального року на факультеті іноземної філології ЗНУ планують ввести факультативний освітній курс китайської мови, а у 2020-2021 рр. відкрити спеціальність «китайська мова». До речі, вже сьогодні на курсах Школи Конфуція навчається чимало студентів із різних факультетів ЗНУ. Одна із них – студентка факультету іноземної філології ЗНУ Катерина Пак – завітала на свято зі своєю сестрою Софією. Вони – кореянки за походженням, і обидві цікавляться культурою Сходу».
Привітали усіх пісенними композиціями китайською мовою і студенти вишу – учасники вокальної студії «Кантилена». Ведучі свята влаштували жартівливі змагання. Під час конкурсу скоромовок учні мали швидко й правильно прочитати традиційні фрази китайською мовою, а викладачі китайської, навпаки, іншомовні для них тексти. Учасники двох учнівських команд мали «нагодувати дракона» і при цьому продемонструвати свою вправність у використанні китайських паличок. Випробовували й кмітливість учасників команд, які водили веселі хороводи. Кульмінацією свята став подарунок-пісня від викладачки Школи Конфуція Ся Юеся.
Крім того, усіх учасників запросили до аудиторії, де влаштували частування солодощами й китайським зеленим чаєм. Обов’язковим символом при цьому на новорічному столі були два помаранчеві мандарини, адже колір і значення цього фрукта для китайців асоціюються із багатством і процвітанням. Слухачка курсів китайської мови – десятирічна Кіра Батієвська завітала разом із мамою Наталією. Вона зазначає: «На курсах дуже цікаво займатися. Мені сподобалося вивчати ієрогліфи, вірші, скоромовки, гімн Китаю, нас знайомлять із китайськими письменниками тощо».
Для довідки
У ЗНУ Школа Конфуція успішно функціонує вже другий рік. Усього 70 слухачів мовних курсів успішно завершили перший рік навчання на базі цього структурного підрозділу вишу. До навчання з нового року долучилися вже близько 100 слухачів. Серед них представники різних вікових груп – школярі, студенти й люди поважного віку. Термін вивчення китайської мови на базі цих класів – три роки. Заняття проводять носії мови, які мають досвід навчання іноземців, – викладачі Аньхойського педагогічного університету. Щороку учні проходять підсумковий контроль, а після завершення загального базового курсу передбачається складання кваліфікаційних іспитів на ступінь знання на рівні HSK, який підтверджуватися фахівцями штаб-квартири Інституту Конфуція – Ханьбань Міністерства освіти КНР. При Школі продовжує діяти розмовний клуб «Друзі Китаю». У йому збираються не тільки слухачі курсів, які вивчають китайську мову, а й усі охочі більше дізнатися про економіку, політику, культуру цієї країни, сучасний стан та перспективи розвитку українсько-китайських відносин.
Прес-служба ЗНУ