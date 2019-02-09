У січні митні платежі від Запорізького регіону перевищили 760 мільйонів

Запорізькі підприємства у січні 2019 року перерахували до державного бюджету 761 мільйон гривень митних платежів. Як підкреслив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, середньоденні надходження впродовж першого місяця року склали понад 38 мільйонів гривень.
Керівник митниці зазначив, що основну частину митних надходжень традиційно сформували промислові підприємства, які ввозять продукцію на митну територію України для виробничих процесів. У січні частка платежів від цих суб’єктів господарювання становила 86,3 відсотка. Представники невиробничих галузей забезпечили 13,7 відсотка.
За результатами митного оформлення найбільші суми податків та мита перераховані за наступні товари: паливно-енергетична продукція (35 відсотків від загальних надходжень), машини, устаткування та транспорт (30 відсотків), метали та вироби з них (13 відсотків), мінеральні продукти (9 відсотків), продовольчі та сільськогосподарські товари (6 відсотків), продукція хімічної промисловості (5 відсотків).
Запорізька митниця ДФС