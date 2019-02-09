8 лютого у Головному управлінні відбулась міжвідомча прес-конференція за участі рятувальників, співробітників Рибоохоронного патруля та обласного Гідрометцентру.
У ході заходу, фахівці Служби порятунку підвели підсумки оперативної діяльності підрозділів ГУ ДСНС за січень.
«З початку року по сигналу «Тривога» рятувальники здійснили 565 виїздів, на яких врятували 734 людини» – зазначив начальник управління реагування на НС Олексій Пуга.
Особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 199 пожеж, на яких врятовано життя 12 особам. На ліквідацію небезпечних факторів та рятування людей при дорожньо-транспортних пригодах підрозділи ДСНС області залучалися 8 разів.
Лише за січень вогнеборці ліквідували 169 пожеж, внаслідок яких загинуло 10 людей, 1 особа травмована.
Аналізуючи проведену роботу щодо очищення території Запорізької області від виявлених вибухонебезпечних предметів слід сказати, що з початку року піротехніки Головного управління відпрацювали 22 залучення, під час яких знищили 160 одиниць вибухонебезпечних предметів (збільшення на 35% в порівнянні з минулим роком – 104 одиниці). Кожен виявлений вибухонебезпечний предмет є реальною загрозою для життя жителів Запорізької області
Завдяки вжитим заходам, вдалося забезпечити своєчасне реагування і утримувати ситуацію в області контрольованою.