У Запорізькому аеропорту пасажир рейсу “Запоріжжя-Мінськ” намагався провезти 78 блістерів медичного препарату “Danabol”. Пігулки було виявлено в ході проведення спільного заходу з спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Запорізькій області.
У зоні митного контролю залу “на відліт” під час оформлення пасажирів громадянин України самостійно обрав для проходження митного контролю “зелений коридор”, де контроль здійснюється у спрощеному порядку (без заповнення митної декларації).
Після перетину громадянином “зеленої смуги”, співробітники Запорізької митниці ДФС виявили у його ручній поклажі упаковку картопляних чіпсів, у якій знаходилось 78 блістерів медичного препарату «Danabol» по 20 пігулок в кожному, всього 1560 пігулок. Цей препарат містить речовину Метандієнон, яка належить до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затверджених Наказом МОЗУ від 17.08.2007 № 490.
Таким чином, громадянин України перевозив медичні препарати, які обмежені до такого переміщення через митний кордон України, способом, що утруднює виявлення таких товарів. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – стаття 201 Кримінального кодексу України.
Замість чіпсів – небезпечний багаж
У Запорізькому аеропорту пасажир рейсу “Запоріжжя-Мінськ” намагався провезти 78 блістерів медичного препарату “Danabol”. Пігулки було виявлено в ході проведення спільного заходу з спецпідрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Запорізькій області.