Аграрні та будівельні компанії з 20 областей України представлять власну продукцію у ВЦ «Козак-Палац»

12 лютого Запорізька торгово-промислова палата відкриває новий виставковий сезон та запрошує до ВЦ «Козак-Палац» на 18-у агропромислову виставку «АгроТехСервіс» і спеціалізовану експозицію «Будівництво в цивільному та аграрному секторі».
Заходи відбудуться за підтримки Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP, асоціації «УКРСАДПРОМ», інших профільних організацій.
До Запоріжжя завітають компанії з 20 регіонів України, представники торгових марок з 11 країн, у числі яких – Англія, Білорусь, Італія, Китай, Узбекистан, Туреччина, Німеччина, Фінляндія. Серед тематичних напрямів переважають компанії, що презентують сільськогосподарську техніку та запасні частини, матеріали у сфері насінництва, рослинництва та селекції, добрива та засоби захисту рослин, сучасні будівельні технології та матеріали, енергозберігаючі технології та обладнання.
Дискусійний майданчик
Формат виставок «АгроТехСервіс-2019» і «Будівництво в цивільному та аграрному секторі» включає не тільки ефективний простір для презентації продукції, але й відкриває широкий дискусійний майданчик.
12 лютого об 11.30 аграріїв запрошують до «круглого столу» «Фінансування агробізнесу: державні програми підтримки» за участю представників Міністерства аграрної політики та продовольства України.
13 лютого о 10.00 розпочне роботу науково-практична конференція «Садівництво та ягідництво: від проектування до врожаю». На відвідувачів та учасників протягом трьох днів роботи виставки також чекають профільні семінари щодо впровадження системи супутникового моніторингу земель, підвищення прибутковості аграрного бізнесу, термомодернізації та різноманітні майстер-класи.
Європейський простір для аграріїв та товаровиробників
Організатор виставки – Запорізька торгово-промислова палата – представить широкий спектр можливостей у рамках участі в міжнародних проектах «EU4Business», ПРОМІС, GIZ, проекту Міжнародного Торгового Центру ІТС. Цього року на аграріїв, переробників продукції чекають практичні тренінги, навчальні курси щодо експорту, сертифікації продукції, стандартів якості, ІТ-технологій, а також спеціалізовані форуми, програми стажування за кордоном, консалтингові послуги. За анонсами заходів можна стежити на сайті www.cci.zp.ua.
Пропозиції від проектування – до переробки врожаю
Широка тематична розгалуженість виставки дозволить максимально збільшити шанси учасників та відвідувачів на пошук партнерів, налагодження кооперації між будівельниками, аграріями, переробниками продукції. Зокрема, серед учасників Запорізького регіону є компанії найрізноманітнішого профілю, що разом можуть складати один ефективний виробничий ланцюг. У їх числі – компанія «Астра» – агробудівельний альянс, Всеукраїнський науковий інститут селекції-Південь – розробник наукоємних технологій селекції рослин, «Запоріжпроект» – виконавець повного комплексу проектних робіт, «Капіталпромресурс» – виробник унікальної сівалки для посіву за No-till та класичною технологією, «Чистий продукт» – виробник агропродукції та професійний консультант, «Органіка України» – електронна зернова біржа, «БекасАгроХім», «Інагротех», «Насіння Запоріжжя», «Сади України» – насіння та засоби захисту рослин та інші.
Якісні будівельні технології і матеріали на виставці представлять Світловодський завод швидкомонтованих будівель, ТОВ «Модерн-ХХІ», виробничо-торговельний дім «Будкамінь», Новоолександрівський цегельний завод, «DM-STELLA», «Арлед» та багато інших.
Сучасні тенденції
Успішний розвиток аграрного сектору складно уявити без використання інноваційних підходів у виробництві, що дозволяють впроваджувати сучасні технології. Зокрема, учасник виставки компанія «Стирфарм» презентує обладнання для розвитку точного землеробства.
Комплекс робіт для використання альтернативної енергетики, енергозбереження аграріям запропонують компанії «Теплостар», «Зелена система», «Термотехнології», підприємство «Агрістар» – проект «під ключ» у сфері дощувального зрошення.
Режим роботи виставки:
12-13 лютого з 10.00 до 17.30
14 лютого з 10.00 до 15.00
З більш детальною інформацією про виставку та програмою заходів можна ознайомитися на сайті: www.expo.zp.ua
Оргкомітет виставки:
(061) 213-50-26, (050) 487-59-61
Прес-центр: (050) 600-46-81