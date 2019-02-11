Акція серце до серця

У Запорізькій обласній дитячій лікарні в рамках реалізації благодійної акцї «Серце до серця- 2018»: «Почуй світ» малим пацієнтам, які того потребували, вручили слухові апарати. В Україні акцію «Серце до серця» проводять вже втринадцяте, за останній рік вдалося зібрати більше трьох мільйонів гривень. Цього року на зібрані волонтерами кошти вдалося купити 29 слухових апаратів. Їх передали дітям, які мають певні вади зі слухом. Основою благодійного руху виступають волонтери, які збирають кошти у спеціальних скриньках. Учасників та координаторів акції в Запоріжжі відзначили дипломами та званням «Золоте серце України». Про значущість роботи волонтерів говорили і лікарі.