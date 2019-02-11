У Мелітополі побувала делегація представників Європейського Союзу у рамках місії з метою з’ясувати рівень впливу російської агресії на приазовський регіон. Гості з Євросоюзу зустрілися з представниками міської влади і громадськими активістами. Представники Євросоюзу пообіцяли Приазовському регіону фінансову підтримку, у тому числі і у освітній сфері. Йдеться про намір створити сучасний освітній центр професійно-технічного напрямку. Європа зацікавлена у трудових кадрах з України, тому готова вкладати інвестиції у професійну освіту.