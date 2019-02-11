Конкурс у музучилищі

У Запорізькому музичному училищі ім. П.І.Майбороди стартував новий музичний проект — Перший профорієнтаційний огляд-конкурс учнів шкіл естетичного виховання Запорізької області «Крок до професії — 2019».Засновниками Конкурсу стали Запорізьке обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (ЗОВ НВМС) та Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди. Мета конкурсу, за словами директора Запорізького музичного училища, голови Запорізького обласного відділення Національної музичної спілки та голови оргкомітету Конкурсу, заслуженого працівника культури Сергія Пелюка в тому, щоб підтримати саме учнів районних музичних шкіл Запорізької області.