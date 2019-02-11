Напиши валентинку улюбленому письменнику

У бібліотеці-філії №5 у Бердянську до Дня всіх закоханих підготували для відвідувачів святковий арт-колаж та книжкову виставку, що знайомить з історіями кохання найяскравіших літературних пар. Також, вже традиційно, тут запрошують усіх бажаючих залишити валентинки для улюблених письменників. Для того виставили спеціальну поштову скриньку.
Цікаво, що саме у День всіх закоханих святкують й Міжнародний день дарування книг. Тож відвідувачам пропонують взяти участь у святковій акції і подарувати рідній бібліотеці книжки.