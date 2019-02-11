«Ти ж моє серденько»: АТОвці публічно освідчилися своїм коханим

На запрошення волонтерів з команди Надії Мороз «Волонетерські вареники ZP» на романтичну вечірку завітали воїни-захисник України та їх дружини і коханіжінки. Захід у ресторані «Пори року» запорізького готелю «Інтурист» напередодні святкування Дня всіх закоханих зібрав справжній аншлаг.
Зі своїми коханими прийшли ті, кого ми бачимо і знаємо як захисників, героїв, мужніх, відважних, суворих. А волонтери надали їм можливість проявити себе і з іншого боку: вони довели, що є закоханими чоловіками, ніжними, ліричними, романтичними.
Було багато позитивних емоцій, музики, танців, гарного спілкування. Душевного піднесення гостям додали виступи відомих запорізьких виконавців Любові Камінської, Анатолія Сердюка, троїстих музик «Одна родина» у складі Юлії та Олексія Макаренків та Анатолія Собокаря.
Надихнувшись атмосферою кохання, суворі воїни, ніяковіючи, втім, поборовши хвилювання, вголос висловили свої світлі щирі почуття і публічно освідчилися своїм жінкам, подарували їм додаткові миттєвості щастя.