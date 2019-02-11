У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували загоряння на даху будинку

10 лютого о 13:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Офіцерська в Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах житлового будинку на площі 10 кв.м.
Вже о 14:06 рятувальники локалізували загоряння, а о 14:22 – повністю ліквідували пожежу та провели розбірку і проливаку конструкцій для запобігання подальшому займанню.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: на пожежі вогнеборці врятували жінку
11 лютого о 08:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому на проспекті Соборний.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на п’ятому поверсі в квартирі горять домашні речі та меблі на площі 5 кв.м.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі в приміщені знаходилась жінка. Вогнеборці винесли жінку на свіже повітря. Врятовану передали працівникам швидкої допомоги.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 08:15 рятувальники локалізували пожежу, а о 08:40 – повністю ліквідували.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.