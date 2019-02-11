Валерій Манько: «У січні до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 672 мільйони»

Січневі надходження до місцевих бюджетів Запорізької області склали 672 мільйони гривень (не враховуючи дані великих підприємств, які перебувають на обліку у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий ресурс громад збільшився на 14 відсотків або на 82 мільйони.
Найбільше запорізькі платники спрямували до місцевих скарбниць податку на доходи фізичних осіб – 404,5 мільйона, що на 64,6 мільйона або на 19 відсотків більше, ніж торік.
Внесок представників малого і середнього підприємництва, які працюють за спрощеною системою оподаткування, склав 149 мільйонів гривень. Сума єдиного податку на 25,7 мільйона або на 21 відсоток перевищує минулорічну.
Землекористувачі регіону перерахували понад 73 мільйони гривень плати за землю, в тому числі, 65,3 мільйона сплатили суб’єкти господарювання-юридичні особи, 7,7 мільйона – фізичні особи.
Перші у цьому році надходження податку на нерухоме майно склали 16 мільйонів, зростання до показника минулого року – 21 відсоток або 2,7 мільйона.
Від реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі до бюджетів надійшло 12,5 мільйона гривень, майже три мільйони – від плати за ліцензії на певні види господарської діяльності, у тому числі, на право продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області