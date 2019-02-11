Запорізькі аудитори надали дієві пропозиції в ході державного аудиту КП «Аптечне об’єднання «Фармація» та «Примула»

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели державний фінансовий аудит господарської діяльності комунальних підприємств «Аптечне об’єднання «Фармація» та «Примула».
Обидва підприємства не є збитковими, але збільшити прибуток, як встановили аудитори, заважає ряд чинників та недоліків як внутрішнього так і зовнішнього характеру.
Під час аудиту засвідчено неконкурентоспроможність КП «Примула» серед фармацевтичної мережі міста Запоріжжя. Зокрема, на фармацевтичному ринку обласного центру аптеки КП «Примула» займають лише 4% від загальної кількості аптечних закладів. Більшість структурних підрозділів цієї аптечної мережі розташовані у привабливих місцях, де спостерігається значний потік населення, проте наявність поряд з ними комерційних аптек з більш привабливими цінами зменшує кількість споживачів та, як наслідок, приводить до низького споживчого попиту.
Через недостатність обігових коштів підприємство не в змозі проводити закупівлю високовартісних препаратів, що впливає на запропонований споживчий асортимент фармацевтичної продукції. З аналогічної причини підприємство не формує достатньої кількості запасів медикаментів, що є наслідком відсутності товару в певний проміжок часу.
Це певною мірою стосується й аптек КП «Фармація». Незважаючи на скорочення кількості аптечних закладів на 25% протягом останніх двох років, підприємство розширювало як роздрібну, так і оптову торгівлю. Один з важливих аспектів збільшення прибутковості – участь підприємства у соціальних програмах пільгового забезпечення населення ліками. Проте, наразі аптечні заклади займають досить невеликий сегмент на фармацевтичному ринку по місту та області – 1%, що знижує прибутковість підприємства.
Обидва комунальні підприємства, щоб бути конкурентоспроможними на ринку, змушені здійснювати певні кроки, які негативно впливають на отримання доходів підприємств. Займаючись виготовленням та реалізацією екстемпоральних лікарських засобів (власне виробництво) підприємства вимушені знижувати ціну їх реалізації, що призводить до незабезпечення покриття витрат, понесених на їх виробництво, і як наслідок, не забезпечує отримання прибутку від їх виготовлення.
Водночас КП «Фармація» через неоформлення земельної ділянки щороку втрачає близько 250 тис.грн, вдвічі більшу суму втрачає КП «Примула», не передавши в оренду вільних приміщень.
Надані аудиторами обгрунтовані пропозиції у аптечних комунальних підприємствах взято до виконання.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області